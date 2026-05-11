Őseink hitével, Jézus békéjével Máriára tekintve – A békéért keltek útra baranyai zarándokok

Felföldi László pécsi megyéspüspök szándékára a feltámadt Krisztus apostolokat köszöntő szavaival: „Békesség nektek Én vagyok, ne féljetek!" (Lk 24,36) hirdették meg a Pécsi Egyházmegye idei nagy zarándoklatát, melynek 22 kilométeres szakasza minden évben próbatételt jelent testnek és léleknek.

A Pécsi Egyházmegye alapításának ezeréves évfordulójára emlékezve 2009-ben szervezték meg először azt a zarándoklatot, melynek úti célja azóta is minden évben Máriagyűd, Magyarország egyik legősibb Mária-kegyhelye.

Május 9-én több mint 500 zarándok vágott útnak, hogy az emberi szívek és a magyarság békéjéért fohászkodjanak Istenhez, hogy aztán a kegyhelyen mintegy 1200 hívő tegye le gondját és terhét a Máriagyűdi Szűzanya, ahogy a helyiek nevezik, Tenkes-hegy Fehér Asszonya palástjára.

A zarándokok reggel hét órakor gyülekeztek Pécs határában, majd közös imádságot követően a főpásztorral indultak el az 58-as úton Szalánta és Túrony érintésével Máriagyűdre. A Krisztus keresztje alatt haladó zarándokok a kánikulai melegben imádkozva, a gondolataik csendjében vagy éppen az útitársul szegődött zarándoktársaikkal beszélgetve tették meg a testnek olykor fáradtságot és fájdalmakat, de a léleknek örömteli és békét hozó sok-sok kilométert.

Máriagyűdre érkezve a bazilika páros tornyai szelíd szeretettel köszöntötték, a templom előtti lépcsősor tetején pedig a várakozók harangzúgás közepette fogadták a megfáradt zarándokokat. Keresztes Andor, a kegyhely plébánosa személyesen köszöntötte a főpásztort és a híveket, akik a bazilikában található Mária-kegyszobor előtt közös imádságban mondtak hálát a zarándoklat kegyelmi ajándékaiért, hogy aztán a szentmise liturgiájában az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztussal találkozzanak.

A kegyhely szabadtéri oltáránál a papsággal bemutatott szentmise kezdetén Felföldi László megyéspüspök köszöntötte a Pécsről indult és az útközben csatlakozott zarándokokat és a kegyhelyen várakozókat. A főpásztor a béke példaértékű zarándoklatának nevezte az egyházmegye zarándoklatát, melyet az emberért, a családért, Egyházért és magyar népért ajánlottak fel.

Köszönetét fejezte ki a résztvevők gondoskodó egymásra figyeléséért, majd arra kérte a híveket, hogy a lényeges dolgokban egységben, az egyéb dolgokban pedig szeretet hordozva teremtsenek békét felbolydult világunkban. Kifejezte háláját, amiért ilyen sokan átélik és megérzik ennek szükségét, majd Krisztus békéjét és a Szűzanya közbenjáró szeretetét kérte a hétköznapok feladatai, krisztusi küldetésünk teljesítéshez.

Az olvasmányokat követő szentbeszédében a püspök az Egyház, közösség, család, ifjúság, megújulás ránk váró valóságáról és a békéről prédikált.

A Ferenc pápa által „tábori kórház"-nak nevezett Egyház jövőképéről úgy fogalmazott, hogy befogad mindenkit, akit megsebzett az élet. Mint mondta, a sebzettek csalódottak: önmagukban, embertársaikban, emberi kapcsolataikban, családban, Egyházban. Sebzettségük veszteséggel és békétlenséggel társul, melyben nem vitára, hanem gyógyításra van szükség - figyelmeztetett a püspök.

Hangsúlyozta, a sebzettséget a közösség tudja gyógyítani, ezért fontos, hogy ne idegenként, hanem egymásra figyelve éljünk egymás mellett, akik meg merik mutatni egymásnak sebeiket. Mindszenty József hercegprímást idézve kiemelte, nem a szellemóriások, hanem a családban születő jellemóriások állnak majd példaként a fiatalok előtt, akik a családban tanulják meg az élet, az emberi és istenkapcsolat valóságát, a szenvedést és a szeretet, amelyek nélkül nem lehet az emberi méltóságunkat megélni és tisztelni.

Arra kérte a híveket, hogy találják meg a maguk békéjét és szeretetét, mert csak ebben a békében tudjuk egymás életét és megújulását szolgálni.

A szentmise zárásában köszönetet mondott a zarándoklat szervezőinek, kiemelve Nyúl Viktor bátaszéki plébános gazdagító elmélkedéseit. Megköszönte Keresztes Andor máriagyűdi plébános és a helyi közösség szeretetteljes fogadtatását. Végezetül köszöntötte az idős zarándokokat, akik között 84, illetve 81 éves volt a legidősebb, valamint a gyermekeket, mint a zarándoklat legfiatalabb résztvevőit.

A zarándokmise perselyadományait a Katolikus Karitász által szervezett, a rászoruló gyermekek nyári táborok javára ajánlották fel.

A Pécsi Egyházmegyei Hivatal ezúton is köszönetét fejezi ki a Rendőrségnek és a Polgárőrségnek a zarándoklat útvonalának biztosításáért, Szalánta és Túrony községek önkormányzatainak a pihenés és a feltöltődés lehetőségéért, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régiója, valamint a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász munkatársainak és önkénteseinek a szerepvállalásáért.