Orbán Anita: a magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása

A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is - mondta Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés európai ügyek bizottsága előtt hétfőn.



A Tisza Párt politikusa kiemelte: jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy visszaszerezzék az elveszített bizalmat, és teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt - fejtette ki.

Közölte: az EU olyan célok elérését várja el Magyarországtól, amelyekre a magyarok is szavaztak április 12-én. Ilyen cél az, hogy legyen független az igazságszolgáltatás, legyenek tiszták és ellenőrizhetők a közbeszerzések, a korrupciós ügyeket ne lehessen elsikálni politikai alapon, az uniós források felhasználása átlátható legyen, továbbá a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét - sorolta Orbán Anita.

Kifejtette: az EU nem azt várja Magyarországtól, hogy olyat tegyen, ami rossz a magyaroknak, hogy feladja az érdekeit és automatikusan bólogasson az európai vitákban. Aki azt állítja, hogy az uniós pénzek hazahozatalához Magyarországnak valamilyen nemzetellenes dolgot kellene tennie, az félrevezeti Magyarországot - jelentette ki.

Hangsúlyozta: a valóság ezzel szemben az, hogy a pénzek hazahozatalához egy tisztességes, átlátható és jogállami Magyarországra van szükség.



Orbán Anita azt mondta: a következő hetekben az Országgyűlésnek kulcsszerepe lesz, a forrásokat csak törvényekkel, intézményi garanciákkal, ellenőrizhető végrehajtással lehet hazahozni. A kormány ezért olyan törvényhozási menetrendet fog az Országgyűlés elé terjeszteni, amely három cég szolgál: meg kell erősíteni az igazságszolgáltatás függetlenségét, valódi korrupcióellenes garanciákat kell teremteni és átláthatóvá, ellenőrizhetővé kell tenni a közpénzek felhasználását

- mutatott rá.

Kitért arra: az elmúlt években Magyarország túl gyakran nem partnerként, hanem problémaként jelent meg az európai döntéshozatalban, túl gyakran használta a vétót politikai színházként. Ennek az ára nemcsak diplomáciai elszigetelődés, hanem elvesztett befolyás és bizalomvesztés lett - muttott rá.

A politikus kiemelte: Magyarország nem lesz gyenge, néma tagállam, és nem lesz olyan ország, amely nem védi meg a saját érdekeit. De Magyarország újra kiszámítható, tárgyalóképes, szövetségépítő és megbízható partner lesz - jelentette ki.

Megjegyezte: Magyarország a vétót akkor fogja használni, amikor valódi magyar érdek forog kockán.



Orbán Anita szólt arról is, hogy Magyarország a béke pártján áll, nem fog belesodródni az ukrajnai háborúba, és nem fog katonákat, fegyvereket küldeni Ukrajnába. Ukrajna európai közeledésének szigorú feltételei vannak, továbbá fontos a kárpátaljai magyar közösség jogainak tiszteletben tartása, de a kárpátaljai magyarok jogainak védelme nem lehet politikai színjáték, hanem komoly kétoldalú tárgyalások, következetes európai munka eredménye

- közölte.

Hangsúlyozta: a magyar emberek áprilisban világos felhatalmazást adtak, hogy legyen vége a korrupciónak, az elszigetelődésnek, annak, hogy Magyarország a saját szövetségesével harcol, miközben "befolyást, pénzt és jövőt" veszít. A feladatuk most az, hogy ezt a felhatalmazást kormányzati munkává, törvényhozási menetrenddé és eredményekké alakítsák - mondta.

Képviselői kérdésre közölte: a lakosságnak kiszámítható, olcsó és stabil energiaellátást kell biztosítani. Azt is mondta, hogy Magyarország érdeke a migráció kérdésében a határvédelem megerősítése.

A bizottság az ülés végén 6 igen szavazattal - 2 tartózkodás mellett - jóváhagyta Orbán Anita kinevezését a külügyminiszteri posztra.

