Kapitány István: Magyarország nem válik le az orosz energiáról
2026. május 11. hétfő 10:35
Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak - mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatását követő tájékoztatóján újságíróknak hétfőn.
Kapitány István miniszteri kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága jóváhagyta 12 igen 0 nem 3 tartózkodás mellett.
Kijelentette: Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell, mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásból kell beszerezni az energiát. A Tisza-kormány fogja használni a meglévő kapacitásokat -"nyilvánvalóan amennyire ez a mi döntésünk" - fogalmazott.
Arra a felvetésre, hogy tartható lesz-e a rezsicsökkentett ár a modelljük szerint, azt mondta: természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel. "Magyarországnak - az a jó hír - van opcionalitása" - mondta.
A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat, folyamatosan dolgoznak, a projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint, a struktúra kialakítása tart, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténni. A vissza nem térítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel, haladékra nincs lehetőség - ismertette. Hozzátette, hogy jó esélyt lát ennek sikeres megvalósítására.
MTI - Fotó: MTI/Illyés Tibor
