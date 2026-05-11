Ruszin-Szendi Romulusz: nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget

A Tisza-kormány a béke kormánya, nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, nem küldünk fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget - mondta kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága előtt a honvédelmi miniszteri posztra jelölt Ruszin-Szendi Romulusz hétfőn.



Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte: a honvédelem nemzeti ügy, és bízik benne, hogy a honvédelem nemzeti minimum lesz, és úgy tudják folytatni a haderő fejlesztését, hogy azzal elégedett legyen a társadalom minden rétege.

A jelölt a legfontosabb feladatának a szövetségesek bizalmának helyreállítását, a katonák moráljának visszaállítását, élet- és munkakörülményeik javítását, a teljes illetményrendszer átdolgozását nevezte meg. A védelmi iparban pedig a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik

Ruszin-Szendi Romulusz a fiatalítással kapcsolatban arról is beszélt: vezérkari főnökként nem volt lehetősége arra, hogy megvédje a katonákat, de most visszavesznek mindenkit, aki szolgálni akar. Aki a magyar honvédelemért akar dolgozni, annak helye van a honvédség rendszerében - emelte ki.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszteri kinevezését hat kormánypárti igen szavazattal, Novák Előd (Mi Hazánk Mozgalom) nem szavazatával, valamint Simicskó István (KDNP) és Takács Árpád (Fidesz) tartózkodásával támogatta a testület.