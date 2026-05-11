Ruszin-Szendi Romulusz: nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget
2026. május 11. hétfő 12:28
A Tisza-kormány a béke kormánya, nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, nem küldünk fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget - mondta kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága előtt a honvédelmi miniszteri posztra jelölt Ruszin-Szendi Romulusz hétfőn.
Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte: a honvédelem nemzeti ügy, és bízik benne, hogy a honvédelem nemzeti minimum lesz, és úgy tudják folytatni a haderő fejlesztését, hogy azzal elégedett legyen a társadalom minden rétege.
A jelölt a legfontosabb feladatának a szövetségesek bizalmának helyreállítását, a katonák moráljának visszaállítását, élet- és munkakörülményeik javítását, a teljes illetményrendszer átdolgozását nevezte meg. A védelmi iparban pedig a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik
- mondta.
Ruszin-Szendi Romulusz a fiatalítással kapcsolatban arról is beszélt: vezérkari főnökként nem volt lehetősége arra, hogy megvédje a katonákat, de most visszavesznek mindenkit, aki szolgálni akar. Aki a magyar honvédelemért akar dolgozni, annak helye van a honvédség rendszerében - emelte ki.
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszteri kinevezését hat kormánypárti igen szavazattal, Novák Előd (Mi Hazánk Mozgalom) nem szavazatával, valamint Simicskó István (KDNP) és Takács Árpád (Fidesz) tartózkodásával támogatta a testület.
MTI - Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ruszin-Szendi Romulusz: nem állítjuk...
- Kapitány István: Magyarország nem...
- Vitézy Dávid meghallgatásán a mohácsi...
- Őseink hitével, Jézus békéjével...
- Orbán Anita: a magyar külpolitika...
- Durva zivatarok csaphatnak le Baranyára
- Kilenc határsértőt tartóztattak fel...
- Pécsett is elérhető a sajátsejtes...
- Őssejt beültetésével is gyógyítanak a...
- Majd' kétszáz drogterjesztőt...