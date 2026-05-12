Több ezer jogsértésre derült fény az egyhetes razzia során

A rendőrök május 4. és május 10. között Magyarország közútjain 6836 tehergépkocsit és 513 autóbuszt ellenőriztek, ennek során 2552 alkalommal állapítottak meg jogsértést - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a rendőrség honlapján.

Azonnali közlekedési korlátozást 13 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni - olvasható a police.hu oldalon.

Mint írták, a tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 108 alkalommal, a jármű- és rakománybiztonsággal kapcsolatban 322 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 147 alkalommal kellett intézkedni.



A tehergépkocsi-vezetők ellenőrzése során 6 esetben merült fel alkoholfogyasztás gyanúja, 352 alkalommal nem használták a passzív biztonsági eszközt, 1075 jármű vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet.

Az autóbuszok ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 40 alkalommal, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 12 alkalommal kellett intézkedni. Az ellenőrzött autóbuszok vezetői közül 13 esetben nem használták a passzív biztonsági eszközt, illetve 14 alkalommal túllépték a megengedett legnagyobb sebességet - közölte az ORFK.