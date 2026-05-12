Baranyában is elindul a központi szúnyoggyérítési program

Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program - közölte a katasztrófavédelem kedden az MTI-vel. Baranyában a Duna mentén, harminc hektáron végeznek földi biológiai gyérítést.

Azt írták, hogy a tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, amely során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe.



Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan - jelezték.

Kifejtették, hogy a keleti országrészben, a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt, itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen.

A Duna-mentén, illetve néhány Nyugat-magyarországi területen lévő állandó tenyészőhelyeken a melegedő időben megkezdődött a lárvák fejlődése, amelyek kisebb kiterjedése miatt földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek - tették hozzá.

