Ruff Bálint: a valaha volt legnagyobb elszámoltatás lesz

A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. A miniszterjelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte.



Ruff Bálint elmondta, a választáson a Tisza által kapott felhatalmazás egyértelmű: visszaállítani a jogállamot, azt, hogy a hazát szolgálni kell. Vissza kell állítani azt is, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál, azt, hogy embereket nem lehet véleményük miatt megkülönböztetni.

Vissza kell állítani azt, hogy a gyerekeket védeni kell - sorolta, hozzátéve, az állam nem költhet el évente százmilliárd forintot arra, hogy más embereket vegzáljon.

Úgy folytatta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását - rögzítette, megjegyezve, a politikus nem mindenható.

A miniszterjelölt közölte, a minisztériuma feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, nem fog jogszabályokat kezdeményezni, arra megvannak a szakminisztériumok. Az én feladatom az, hogy mindenben segítsem a miniszterelnök munkáját, illetve minden miniszter munkáját, hogy tartsák azt az irányt, amit a Tisza programja kijelölt. Az én feladatom az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígértét megvalósítsa - összegzett.

