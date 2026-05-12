Öt újonc is szerepel Marco Rossi 29 fős keretében
2026. május 12. kedd 13:51
Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort.
Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz először kapott meghívót.
A magyar válogatott június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára.
A magyar labdarúgó-válogatott kerete:
kapusok:
Pécsi Ármin (FC Liverpool), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
védők:
Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (Vojvodina)
középpályások:
Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
támadók:
Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Kármán András: senki nem kaphat 120...
- Vádat emeltek egy barbár...
- Öt újonc is szerepel Marco Rossi 29...
- Ruff Bálint: a valaha volt legnagyobb...
- Baranyában is elindul a központi...
- Hoppál Péter távozott, új elnöke van...
- Ismét zivatarok csaphatnak le Baranyára
- Több száz autós vonult fel a pécsi...
- Napi menü: megalakul az új kormány,...
- Több ezer jogsértésre derült fény az...