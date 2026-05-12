Kármán András: senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat

Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon - jelentette ki Kármán András pénzügyminiszterjelölt képviselői kérdésre kedden, kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén.



Közölte: emellett rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat.

Az EU-ban a GDP 10 százalékát költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5 százalékot, vagyis az európai átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma, az átlagnyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak - fejtette ki.

Hozzátette: 2008 óta nem nőtt a minimálnyugdíj nominális értéke, és több mint 400 ezren kevesebb mint 140 ezer forint nyugdíjat kapnak. Ez egy európai társadalomban nem elfogadható - húzta alá.

Azt mondta, másfél hónapra van szükség az idei költségvetési helyzet pontos felméréséhez, ezt követően tudják majd tervezni a következőt.

