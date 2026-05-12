Meghalt Gulyás Zsolt, Baranya korábbi rendőr-főkapitánya

Meghalt Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője - közölte a rendőrség a police.hu-n kedden.

A tájékoztatás szerint az 54 éves Gulyás Zsolt a rendőr-főkapitányságon, munkavégzés közben lett rosszul, kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni.

Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben a Magyar Honvédség hivatásos állományában kezdte, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot Orosházán és Battonyán.

2008. január 1-jén szolgálatvezetőként került a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Szolgálatához.

2015-től a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyetteseként dolgozott, majd 2019-től a Baranya megyei, 2022. december 1-jétől pedig a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetői feladatait látta el.

A tábornok több mint három évtizeden át szolgálta a magyar rendvédelmet - írták.

Haláláról a Tisza-kormány belügyminisztere is megemlékezett közösségi oldalán. Pósfai Gábor részvétét fejezte ki Gulyás Zsolt családjának és kollégáinak.