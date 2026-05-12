Meghalt Gulyás Zsolt, Baranya korábbi rendőr-főkapitánya
2026. május 12. kedd 16:14
Meghalt Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője - közölte a rendőrség a police.hu-n kedden.
A tájékoztatás szerint az 54 éves Gulyás Zsolt a rendőr-főkapitányságon, munkavégzés közben lett rosszul, kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni.
Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben a Magyar Honvédség hivatásos állományában kezdte, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot Orosházán és Battonyán.
2008. január 1-jén szolgálatvezetőként került a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Szolgálatához.
2015-től a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyetteseként dolgozott, majd 2019-től a Baranya megyei, 2022. december 1-jétől pedig a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetői feladatait látta el.
A tábornok több mint három évtizeden át szolgálta a magyar rendvédelmet - írták.
Haláláról a Tisza-kormány belügyminisztere is megemlékezett közösségi oldalán. Pósfai Gábor részvétét fejezte ki Gulyás Zsolt családjának és kollégáinak.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Sulyok Tamás köztársasági elnök...
- Meghalt Gulyás Zsolt, Baranya korábbi...
- Szerdán már napsütésre, húsz fokra...
- Öt újonc is szerepel Marco Rossi 29...
- Kármán András: senki nem kaphat 120...
- Vádat emeltek egy barbár...
- Ruff Bálint: a valaha volt legnagyobb...
- Baranyában is elindul a központi...
- Ismét zivatarok csaphatnak le Baranyára
- Több száz autós vonult fel a pécsi...