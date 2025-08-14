Tragédia történt Baranyában: autóval ütközött egy vonat, ketten meghaltak
2025. augusztus 14. csütörtök 12:32
Összeütközött egy vonat és egy személyautó Nagypeterd és Rózsafa között, a vasúti átjáróban csütörtökön nem sokkal dél előtt. A balesetben az autóban utazó két ember életét veszítette.
A vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szigetvári és a sellyei hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.
A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak.
A MÁV közlése szerint a Pécsről 10:13-kor Szombathely felé elindult Pannónia IR (8905) egy személygépkocsival ütközött a nagypeterdi vasúti átjáróban.
A vonat utasait egy Nagykanizsáig közlekedő pótlóbuszra szállítják át. A Pannónia InterRégiók megosztva, Nagykanizsa és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között közlekednek.
Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változás a barcsi személyvonatokat is érinti.
A mentés a helyszínelés végéig Szigetvár és Pécs között az 5685-ös VOLÁN járatokon elfogadják a vasúti jegyeket is.
A Barcsról 11:38-kor Pécsre és a Pécsről 13:23-kor Barcsra induló személyvonat (helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik.
Képünk illusztráció.
EQM
