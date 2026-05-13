Gázpalack is robbant, lángolt egy ház Baranyában
2026. május 13. szerda 10:01
Ötven négyzetméteres ház tetőszerkezete és egy helyisége égett tegnap délután Gyódon, a Szőlőhegyen.
A pécsi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig egy gázpalack felrobbant, vélhetően emiatt szakadt be a födém és terjedtek át a lángok a tetőre.
Az egység eloltotta a tüzet, amely valószínűleg elektromos meghibásodás miatt keletkezett, és további két gázpalackot kivitt az épületből.
A tulajdonos a tűz keletkezésekor nem tartózkodott otthon, amikor hazaért, próbált bemenni, ekkor füstöt lélegzett be, a mentőszolgálat munkatársai könnyű sérültként kórházba szállították.
Forrás: Katasztrófavédelem
