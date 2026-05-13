Tour de Hongrie: a királyetap Mohácsról indul, Villányon át ér célba Pécsett a mezőny

A Viharsaroktól Veszprémig vezet majd a Valter Attilát ismét soraiban tudó mezőny útja a szerdán rajtoló és vasárnapig tartó Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen. A királyetap szombaton Mohácsról rajtol, a kerékpárosoknak négyszer is le kell küzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az állatkertnél célba érnek.

Az először 101 esztendeje megrendezett magyar körverseny 47. kiírásán a hagyományok alapján és az ország természeti adottságait figyelembe véve is a sík szakaszok lesznek többségben.

A nyitóetapon Gyuláról indulnak a kerekesek, majd két és fél kör megtétele után Békéscsabán érnek célba. Emelkedő nem nehezíti a mezőny dolgát a Viharsarokban, oldalszél viszont várhatóan igen.

A második versenynapot Szarvas és Paks között teljesítik a kerékpárosok, itt is mezőnybefutó várható azzal együtt is, hogy a hajrában a tengelici Szőlőhegy - az idei verseny első kategorizált emelkedője - hatással lehet a végkimenetelre, akárcsak az enyhén emelkedő utolsó kilométer. Az ötnapos megmérettetés derekán Szekszárd és Kaposvár között lesznek ugyan számottevő emelkedők, de a pénteki befutón is mezőnyhajrával lehet kalkulálni.

Nem úgy a másnapi királyetapon, amely Mohácsról rajtol szombaton délben.

A kerékpárosoknak a szakasz utolsó harmadában négyszer is le kell küzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba érnek.

Minden bizonnyal a szombati nap befolyásolja majd a leginkább az összetett alakulását, ugyanakkor a záróetapé a leginkább kiszámíthatatlan forgatókönyv: ez a szakasz Balatonalmádiból indul, a karakterében leginkább belga egynaposokra emlékeztető útvonal végén Veszprémben zárul a Tour de Hongrie.

A rajthoz állók névsora a 18 órakor kezdődő gyulai csapatbemutatóval válik véglegessé, de az már ismert, hogy ott lesz a mezőnyben Valter Attila, aki a 2020-as győzelme óta nem indult ezen a viadalon. Azóta csak az országos bajnokságokon és a 2022-es Giro d'Italia Nagy Rajtján tekert összesen 12 versenynapot Magyarországon az olimpiai negyedik helyezett kerekes.

A megkülönböztető mezek a magyar körversenyen már megszokottak lesznek: a sárga az összetett éllovasát, a piros a hegyi pontverseny vezetőjét, a zöld a sprinterek pontversenyének első helyezettjét illeti meg, a fehér trikóért pedig a hazai bringások vetélkednek majd.

A versennyel kapcsolatos útlezárásokról, a részletes időrendről és az ajánlott szurkolási pontokról a tdh.hu honlapon lehet tájékozódni.

A Tour de Hongrie valamennyi szakaszát az M4 Sport teljes egészében, élőben közvetíti, csakúgy, mint ma (kedden) 18 órától a csapatbemutatót. Az ezt követő, hazai indulókat felvonultató pódiumbeszélgetést az m4sport.hu oldalon lehet majd követni, akárcsak a szakaszok után sugárzott elemző- és értékelő műsort, az Aprés Tourt, amelyet az esti órákban az M4 Sporton láthatnak majd felvételről az érdeklődők.

A 47. Tour de Hongrie programja:

kedd: csapatbemutató, Gyula 18.00

szerda: 1. szakasz, Gyula-Békéscsaba, 143 km (szintemelkedés: 109 méter) 13.20

csütörtök: 2. szakasz, Szarvas-Paks, 206 km (335 m) 13.00

péntek: 3. szakasz, Kaposvár-Szekszárd, 152 km (1080 m) 13.00

szombat: 4. szakasz, Mohács-Pécs, 188 km (2080 m) 12.00 (Mohács – Kölked – Sátorhely – Nagynyárád – Bóly – Borjád – Pócs – Villány – Nagyharsány – Siklós (Máriagyűd) – Harkány – Siklós – Nagyharsány – Villány – Villánykövesd – Palkonya – Újpetre – Pécs (Nagyárpád) – Pécs)

vasárnap: 5. szakasz, Balatonalmádi-Veszprém, 147 km (1860 m) 13.00

össztáv: 836 km (teljes szintemelkedés: 5464 m)

