Tour de Hongrie: a királyetap Mohácsról indul, Villányon át ér célba Pécsett a mezőny
2026. május 13. szerda 12:20
A Viharsaroktól Veszprémig vezet majd a Valter Attilát ismét soraiban tudó mezőny útja a szerdán rajtoló és vasárnapig tartó Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen. A királyetap szombaton Mohácsról rajtol, a kerékpárosoknak négyszer is le kell küzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az állatkertnél célba érnek.
Az először 101 esztendeje megrendezett magyar körverseny 47. kiírásán a hagyományok alapján és az ország természeti adottságait figyelembe véve is a sík szakaszok lesznek többségben.
A nyitóetapon Gyuláról indulnak a kerekesek, majd két és fél kör megtétele után Békéscsabán érnek célba. Emelkedő nem nehezíti a mezőny dolgát a Viharsarokban, oldalszél viszont várhatóan igen.
A második versenynapot Szarvas és Paks között teljesítik a kerékpárosok, itt is mezőnybefutó várható azzal együtt is, hogy a hajrában a tengelici Szőlőhegy - az idei verseny első kategorizált emelkedője - hatással lehet a végkimenetelre, akárcsak az enyhén emelkedő utolsó kilométer. Az ötnapos megmérettetés derekán Szekszárd és Kaposvár között lesznek ugyan számottevő emelkedők, de a pénteki befutón is mezőnyhajrával lehet kalkulálni.
Nem úgy a másnapi királyetapon, amely Mohácsról rajtol szombaton délben.
A kerékpárosoknak a szakasz utolsó harmadában négyszer is le kell küzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba érnek.
Minden bizonnyal a szombati nap befolyásolja majd a leginkább az összetett alakulását, ugyanakkor a záróetapé a leginkább kiszámíthatatlan forgatókönyv: ez a szakasz Balatonalmádiból indul, a karakterében leginkább belga egynaposokra emlékeztető útvonal végén Veszprémben zárul a Tour de Hongrie.
A rajthoz állók névsora a 18 órakor kezdődő gyulai csapatbemutatóval válik véglegessé, de az már ismert, hogy ott lesz a mezőnyben Valter Attila, aki a 2020-as győzelme óta nem indult ezen a viadalon. Azóta csak az országos bajnokságokon és a 2022-es Giro d'Italia Nagy Rajtján tekert összesen 12 versenynapot Magyarországon az olimpiai negyedik helyezett kerekes.
A megkülönböztető mezek a magyar körversenyen már megszokottak lesznek: a sárga az összetett éllovasát, a piros a hegyi pontverseny vezetőjét, a zöld a sprinterek pontversenyének első helyezettjét illeti meg, a fehér trikóért pedig a hazai bringások vetélkednek majd.
A versennyel kapcsolatos útlezárásokról, a részletes időrendről és az ajánlott szurkolási pontokról a tdh.hu honlapon lehet tájékozódni.
A Tour de Hongrie valamennyi szakaszát az M4 Sport teljes egészében, élőben közvetíti, csakúgy, mint ma (kedden) 18 órától a csapatbemutatót. Az ezt követő, hazai indulókat felvonultató pódiumbeszélgetést az m4sport.hu oldalon lehet majd követni, akárcsak a szakaszok után sugárzott elemző- és értékelő műsort, az Aprés Tourt, amelyet az esti órákban az M4 Sporton láthatnak majd felvételről az érdeklődők.
A 47. Tour de Hongrie programja:
kedd: csapatbemutató, Gyula 18.00
szerda: 1. szakasz, Gyula-Békéscsaba, 143 km (szintemelkedés: 109 méter) 13.20
csütörtök: 2. szakasz, Szarvas-Paks, 206 km (335 m) 13.00
péntek: 3. szakasz, Kaposvár-Szekszárd, 152 km (1080 m) 13.00
szombat: 4. szakasz, Mohács-Pécs, 188 km (2080 m) 12.00 (Mohács – Kölked – Sátorhely – Nagynyárád – Bóly – Borjád – Pócs – Villány – Nagyharsány – Siklós (Máriagyűd) – Harkány – Siklós – Nagyharsány – Villány – Villánykövesd – Palkonya – Újpetre – Pécs (Nagyárpád) – Pécs)
vasárnap: 5. szakasz, Balatonalmádi-Veszprém, 147 km (1860 m) 13.00
össztáv: 836 km (teljes szintemelkedés: 5464 m)
Képünk illusztráció.
MTI - Fotó: pixabay.com
