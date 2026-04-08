Napsütéses, enyhe napunk lesz csütörtökön

A Dunántúlon derült, napos idő várható, míg hazánk keleti felén gomolyfelhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, amelyek időszakosan jobban összeállhatnak, szétterülhetnek.

Éjszakától az ország keleti harmadán, felén kevés helyen előfordulhat zápor.

Az északias szelet ma és csütörtökön is sokfelé élénk, főként északkeleten és az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérik, de éjszaka veszít erejéből a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 10 és 15 fok között alakul.