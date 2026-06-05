Megtorpant az ipari termelés növekedése áprilisban

A kiugróan erős márciusi növekedés után áprilisban 1,1 százalékkal csökkent az ipari termelés az előző havihoz képest, és 0,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Márciusban még 3,1 százalékos szezonálisan és munkanappal kiigazított havi, és a nyers adat szerint 6,7, munkanappal korrigálva 3,7 százalékos éves növekedést mért a statisztika.

Áprilisban a munkanaphatástól megtisztított éves index megegyezik a kiigazítatlannal.

Az első becslés alapján a KSH pusztán annyit közölt, hogy a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest.

A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Az éve első négy hónapjában az ipari termelés 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában, mivel az első két hónapban még visszaesett a kibocsátás.

Az ipari termelés áprilisi részletes adatait jövő pénteken, 1únius 12-én teszi közzé második becslése alapján a KSH.