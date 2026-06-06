Sűrűbben járnak a hajók a Balatonon, itt az előidény
2026. június 06. szombat 12:22
Szombattól előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) menetrendi hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó-kikötőjéből indulnak járatok - közölte a Bahart a honlapján.
Több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba - derül ki a menetrendből.
A tájékoztatás szerint naponta indulnak menetrendi hajók a legnépszerűbb útvonalakon: Siófok-Balatonfüred-Tihany-Balatonföldvár, Fonyód-Badacsony, valamint Balatonboglár-Révfülöp-Balatonlelle között.
A további útvonalakon csak hétvégeken közlekednek a járatok - írta a társaság.
A hajók indulásáról és a jegyárakról a www.bahart.hu közöl részletes információkat.
Képünkön: a Badacsony katamarán elindul Badacsonyba.
MTI - Fotó: MTI/Varga György (archív)
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