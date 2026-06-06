Sűrűbben járnak a hajók a Balatonon, itt az előidény

Szombattól előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) menetrendi hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó-kikötőjéből indulnak járatok - közölte a Bahart a honlapján.

Több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba - derül ki a menetrendből.

A tájékoztatás szerint naponta indulnak menetrendi hajók a legnépszerűbb útvonalakon: Siófok-Balatonfüred-Tihany-Balatonföldvár, Fonyód-Badacsony, valamint Balatonboglár-Révfülöp-Balatonlelle között.

A további útvonalakon csak hétvégeken közlekednek a járatok - írta a társaság.

A hajók indulásáról és a jegyárakról a www.bahart.hu közöl részletes információkat.

Képünkön: a Badacsony katamarán elindul Badacsonyba.