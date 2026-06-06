Díjátadóval zárult az évad a Pécsi Nemzeti Színházban

Június 5-én, a nagy sikerű A Pál utcai fiúk című előadással zárta a 2025/2026-os évadot a Pécsi Nemzeti Színház.

A nézőknek egész évadban módjuk volt megváltott színházjegyükkel, illetve bérletükkel leadni szavazataikat kedvenc Hölgy- és Férfi előadóművészükre.

Az online szavazatok összesítése alapján az ÉVAD HÖLGY ELŐADÓJA címet immár harmadik alkalommal STUBENDEK Katalin színművész, az ÉVAD FÉRFI ELŐADÓJA címet pedig GÖTZ Attila színművész érdemelte ki, miután ők kapták a legtöbb szavazatot.

A díjazott művészeket Lipics Zsolt igazgató köszöntötte. A kitüntető oklevél mellett számos tárgyi jutalomban is részesültek Pécs város színházszerető vállalkozóinak és szervezeteinek nagylelkű felajánlásai révén. Az ajándékokat a felajánlók képviselői személyesen adták át a művészeknek az előadás előtt, a színpadon.

Sorsolás történt a szavazó nézők között is.

A PTE BORBIRTOK 2021-es Summa cuvée borát Wittenbart Ádám egyetemi hallgató vehette át.

A művészek teljesítményét a közönség ismételten szűnni nem akaró vastapssal köszöntötte.