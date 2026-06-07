Pécsi és mohácsi cukrászdákba érkeznek a NAV ellenőrei
2026. június 07. vasárnap 10:22
A NAV baranyai revizorai június 8. és 14. között szerdán Pécsett a kertvárosi, csütörtökön a mohácsi cukrászdákat, fagylaltozókat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
MTI
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