A gólyák földjére, Kölkedre várják a gólyák kedvelőit

A jövő szombaton délelőtt tíz órakor kezdődő, ingyenes, családi programokkal teli napra minden érdeklődőt várnak a kölkedi Fehér Gólya Múzeumba!

Íme, a programok:



A nemzeti park által a „Hol lakik a fehér gólya” címmel meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése

Köszöntők és a rajzpályázatra érkezett alkotások díjazása.

10:00 – 15:00 – Gólyás kézműves sarok gyerekeknek

Természetismereti játékok és fejtörők

Gólyafészek-megfigyelés távcsővel

11:00, 12:00, 14:00 – Interaktív tárlatvezetés a múzeumban

Fedezd fel a fehér gólyák világát játékos és élményalapú vezetésen!

14:00 – Kalandos kincskereső játék a faluban

Izgalmas csapatjáték, amely során a résztvevők Kölked utcáin és nevezetességein keresztül oldhatnak meg természethez és gólyákhoz kapcsolódó feladatokat.

15:30 – A kincskereső játék eredményhirdetéseA legeredményesebb csapatok díjazása és a Gólya Nap közös zárása.