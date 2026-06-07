A gólyák földjére, Kölkedre várják a gólyák kedvelőit
2026. június 07. vasárnap 09:38
A jövő szombaton délelőtt tíz órakor kezdődő, ingyenes, családi programokkal teli napra minden érdeklődőt várnak a kölkedi Fehér Gólya Múzeumba!
Íme, a programok:
A nemzeti park által a „Hol lakik a fehér gólya” címmel meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése
Köszöntők és a rajzpályázatra érkezett alkotások díjazása.
10:00 – 15:00 – Gólyás kézműves sarok gyerekeknek
Természetismereti játékok és fejtörők
Gólyafészek-megfigyelés távcsővel
11:00, 12:00, 14:00 – Interaktív tárlatvezetés a múzeumban
Fedezd fel a fehér gólyák világát játékos és élményalapú vezetésen!
14:00 – Kalandos kincskereső játék a faluban
Izgalmas csapatjáték, amely során a résztvevők Kölked utcáin és nevezetességein keresztül oldhatnak meg természethez és gólyákhoz kapcsolódó feladatokat.
A legeredményesebb csapatok díjazása és a Gólya Nap közös zárása.
Forrás: DDNP
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