A gólyák földjére, Kölkedre várják a gólyák kedvelőit

2026. június 07. vasárnap 09:38

A gólyák földjére, Kölkedre várják a gólyák kedvelőit

A jövő szombaton délelőtt tíz órakor kezdődő, ingyenes, családi programokkal teli napra minden érdeklődőt várnak a kölkedi Fehér Gólya Múzeumba!

 

 

Íme, a programok:

A nemzeti park által a „Hol lakik a fehér gólya” címmel meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése 
Köszöntők és a rajzpályázatra érkezett alkotások díjazása.

10:00 – 15:00 – Gólyás kézműves sarok gyerekeknek
Természetismereti játékok és fejtörők
Gólyafészek-megfigyelés távcsővel

11:00, 12:00, 14:00 – Interaktív tárlatvezetés a múzeumban
Fedezd fel a fehér gólyák világát játékos és élményalapú vezetésen!

14:00 – Kalandos kincskereső játék a faluban
Izgalmas csapatjáték, amely során a résztvevők Kölked utcáin és nevezetességein keresztül oldhatnak meg természethez és gólyákhoz kapcsolódó feladatokat.

15:30 – A kincskereső játék eredményhirdetése
A legeredményesebb csapatok díjazása és a Gólya Nap közös zárása.

 

Forrás: DDNP