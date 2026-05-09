Retró expresszel is elutazhatunk nyáron az Adriára
2026. május 09. szombat 09:54
A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retró Istria Expressz éjszakai vonat, amellyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria, a járat június 26-tól augusztus 30-ig minden nap közlekedik - közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MTI-vel.
A járat a Keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a cseppkőbarlangjáról híres Postojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Hozzátették, a vasút társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opatijába és Rijekába, míg egyszeri átszállással Pula és Trieszt is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krk-szigetet is megközelíthetik az utasok.
Közleményükben azt írták, a Retró Istria Expresszen a legolcsóbb jegy a hat-nyolc személyes fülkékkel rendelkező ülőkocsikba szól, de a négy vagy hat ágyas fülkéket kínáló fekvőhelyes kocsik is megfizethető és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jelezték, azok akik teljes nyugalomban szeretnének utazni választhatják az egy-három ágyas fülkés hálókocsikat, ahol megvetett ággyal, tisztasági csomaggal, ásványvízzel és egyszerű reggelivel várják az utasokat.
A Retró Istria Expresszel az Adria a felnőtt utasok számára már a kötelező helybiztosítás nélkül 20 eurótól elérhető, a gyermekek pedig 5 eurós áron utazhatnak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, azonban a kutya- és kerékpárjegyeket csak személyesen lehet megvenni.
Képünk illusztráció.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Megkezdődött az Országgyűlés alakuló...
- Retró expresszel is elutazhatunk...
- Gulyás Gergely: a Fidesz-KDNP...
- Több mint kétmillió beteget látnak el...
- Rohamosan apad a Duna: Mohácsnál egy...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Nem lesz többé Kikelet: bezár a...
- A békéért indulnak útnak a gyalogos...
- Áprilisban 134 földmozgást...
- Pécsi Arcok - Gyura Barbara: "A...