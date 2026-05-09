Több mint kétmillió beteget látnak el évente a mentők
2026. május 09. szombat 08:21
Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők - közölte az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya az MTI-vel pénteken, a mentők napja alkalmából.
Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78., a magyarországi szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját.
Az OMSZ pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint kétszáz "magasabb szintű elismerést" adtak át a szolgálat munkatársainak.
Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át.
"Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított, európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva, 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként.
A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban" - írták.
MTI
