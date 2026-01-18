Februárban kiderül, hány sasmadár lakja Baranyát

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel együttműködve ezen a hétvégén rendezi meg a 23. Országos Sasszinkront, a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását - tájékoztatta az egyesület az MTI-t.

A felmérést olyan speciális fajismerettel rendelkező szakemberek végzik, akik nagy távolságból és repülés közben is képesek elkülöníteni egymástól a gyakran igen hasonló megjelenésű fajokat - emelték ki a közleményben.



Magyarország területén a sas- és sólyomfajok szempontjából számos kiemelten fontos telelőhely van - hívták fel a figyelmet a szakemberek, hozzátéve, hogy legnagyobb számban a rétisasok telelnek hazánkban.

A második leggyakoribb Magyarországon telelő sasfaj a parlagi sas. Az állandó hazai költőállományhoz a Kárpát-medence más országaiból származó egyedek is csatlakoznak télire. Ritkaságnak számít, de minden évben előfordul néhány szirti sas és fekete sas is az itt telelő egyedek között - sorolták a tájékoztatóban.

A sólymok közül a kerecsen- és vándorsólyom, valamint a Magyarországra téli vendégként érkező kis sólyom a kiemelt célfaja a programnak. Ugyanakkor a felmérések során a sasok és sólymok mellett mind a 17, hazánkban rendszeresen telelő nappali ragadozómadár-faj egyedeit számba veszik a szakemberek. A megfigyelési eredmények összesítését követően a sasleltár várhatóan februárban készül el - írták a sajtóanyagban.

Felidézték, hogy az MME a partnereivel 2004-ben indította el a legfontosabb, részben már évtizedek óta ismert sastelelőhelyek egységes módszertannal és egy időben történő ún. "szinkron" felmérését. Ehhez az Európai Unió által támogatott PannonEagle LIFE projekt keretében 2018 óta a környező országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei is csatlakoztak, így a legjelentősebb sastelelőhelyek ellenőrzésére az egész Kárpát-medencében sor kerül.

A kerecsensólyom felmérésére és védelmére irányuló tevékenységek az Észak-Alföldön az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott LIFE SakerRoads projekt keretében zajlanak 2023 és 2028 között - fűzték hozzá.