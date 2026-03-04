Februárban is nálunk volt a legolcsóbb a gáz és az áram

Februárban is a magyarok fizették "Európa messze legkisebb rezsiszámláit", Magyarországon a legolcsóbb a gáz, az áram és a távfűtés - közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos szerdán a Facebook-oldalán.

Németh Szilárd azt írta, hogy egyszerre négy irányból is óriási veszély leselkedik a rezsicsökkentésre, a megfizethető és biztonságos energiaellátásra.

Az első a Brüsszel-Kijev-Tisza tengely, amely - azért, hogy beavatkozva a magyar választásokba kormányváltást érjen el - "energiaválságot, üzemanyaghiányt, rezsiáremelést akar kierőszakolni" - közölte.

Ezért Zelenszkij olajblokád alá vette Magyarországot, és január 27-e óta nem jön kőolaj a Barátság vezetéken, pedig a szakemberek és a műholdfelvételek is azt igazolják, hogy a csővezeték működtetésének semmilyen technikai-műszaki oka nincs - tette hozzá.



"Zelenszkij - Ursula von der Leyennel és Magyar Péterrel összejátszva - merényletet követett el hazánk ellen" - fogalmazott a politikus. Hozzáfűzte, hogy a magyar kormány nem hagyja az országot zsarolni, és megtette a szükséges védelmi intézkedéseket és válaszlépéseket: felszabadított 250 ezer tonna kőolajat a stratégiai tartalékból, illetve azonnal blokkolta az EU által Ukrajnának szánt 90 milliárd eurót és a 20. szankciós csomagot, továbbá megállította az Ukrajnába irányuló gázolajszállítmányokat.

A második veszélynek azt nevezte, hogy az alternatív vezetéken, a horvátországi Adrián sem érkezik kőolaj Magyarországra. A horvát kormány "cinikus és törvénysértő módon" nem hajtja végre a Lisszaboni Szerződésben foglalt ellátási kötelezettségét, sőt már előre ötszörösére emelte a tranzitdíjat is - írta.

Az iráni rezsim ellen indított háború már ott tart, hogy lezárták a Hormuzi-szorost, ami a tengeri úton történő kőolaj- és LNG-szállítást bénította meg - ismertette a harmadik veszélyt Németh Szilárd.

A negyedik pedig az, hogy a Brent kőolaj hordónkénti ára a múlt pénteki 71,25 dollárról szerda reggelig 83,76 dollárra nőtt, ez 12,51 dolláros, 17,56 százalékos emelkedést jelent (elemzők hosszabb távon nem zárják ki a 100 dollár feletti hordónkénti ár elérését sem) - jegyezte meg.

Németh Szilárd úgy folytatta, hogy a földgáz európai gáztőzsdei (TTF) fronthavi ára a pénteki megawattóránként 31,45 euróról, ma reggelre 54,29 euróra nőtt, ez 22,84 eurós, 72,62 százalékos emelkedést jelent.



"Sokadszor vált ismét egyértelművé, hogy a Tisza Párt - Magyar Péter vezetésével - brüsszeli és ukránpárti bábkormányként idegen érdekeket érvényesítene, és mindenáron kinyírná a rezsicsökkentést, valamint azonnal bojkottálná az orosz energiahordozók importját. Pedig ismét bebizonyosodott, hogy orosz gáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság. Ezért is sorsdöntő az április 12-i választás. Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig, de csak addig van biztonságos és megfizethető energiaellátás, csak addig van rezsicsökkentés. Biztos választás a Fidesz!"

- hangsúlyozta a kormánybiztos.