Befejeződik szerdán a Nemzeti Petíció kézbesítése

Országszerte befejeződik a nemzeti petíció kézbesítése szerdán - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: a nemzeti petíciót a válaszboríték segítségével ingyenesen lehet visszaküldeni.

A politikus ismertette a petíció általa erős kijelentésnek nevezett pontjait.

"Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Második: nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg, és három: nemet mondok a rezsiárak háború miatti megemelésére".



"Mind a három nyilvánvaló magyar érdek, tehát nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására, nemet mondok arra, hogy az ukrán államot mi működtessük a mi pénzünkből és nemet mondok a rezsiárak megemelésére. Nem, nem és nem" - fogalmazott az államtitkár.

Hidvéghi Balázs arra kért mindenkit, hogy töltse ki a petíciót, segítse a kormányt ezekben a küzdelmekben.

"Mindenkire szükség van, töltsék ki és küldjék vissza" - emelte ki.

