Baranyai drogkereskedő-páros ellen emeltek vádat

A Baranya Vármegyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat két személy ellen, akik élettársakként kereskedtek kábítószerrel.



A vádirati tényállás szerint a vádlottak élettársak voltak, akik jövedelmüket kábítószer-

kereskedelemből egészítették ki.



A férfi lakóhelyén marihuánát termelt, illetve ismeretlen forrásból is szerzett be

kábítószert, melyről az élettársa is tudott.



A leszüretelt, illetve ismeretlen forrásból szerzett marihuánát lakóhelyükön tartották a

fogyasztók számára történő értékesítés végett.



A vásárlókkal túlnyomórészt a férfi tartotta a kapcsolatot, ő állapodott meg a vevőkkel a

kábítószer típusáról, áráról és annak mennyiségéről.



Ugyanakkor több alkalommal előfordult, hogy a fogyasztók a férfit telefonon nem érték el, vagy nem tartózkodott otthon, ilyenkor élettársa önállóan, vagy a férfi útmutatásai alapján értékesítette a kábítószert a vásárlóknak.



A kábítószer-kereskedelemből befolyt összeget a vádlottak közösen felélték,

megélhetésüket ebből biztosították.



A vádlottak 2023. és 2025. év között jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedtek,

melyből több mint 10 millió forint bevételre tettek szert.



Az ügyészség a férfit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntettével vádolja, mely bűncselekmény büntetési tétele 5 - 20 évig, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés.



Az élettársa a kábítószer-kereskedelem bűntettének alapesetét valósította meg, melyet a törvényhozó 2 - 8 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.