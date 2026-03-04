Baranyai drogkereskedő-páros ellen emeltek vádat
2026. március 04. szerda 09:14
A Baranya Vármegyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat két személy ellen, akik élettársakként kereskedtek kábítószerrel.
A vádirati tényállás szerint a vádlottak élettársak voltak, akik jövedelmüket kábítószer-
kereskedelemből egészítették ki.
A férfi lakóhelyén marihuánát termelt, illetve ismeretlen forrásból is szerzett be
kábítószert, melyről az élettársa is tudott.
A leszüretelt, illetve ismeretlen forrásból szerzett marihuánát lakóhelyükön tartották a
fogyasztók számára történő értékesítés végett.
A vásárlókkal túlnyomórészt a férfi tartotta a kapcsolatot, ő állapodott meg a vevőkkel a
kábítószer típusáról, áráról és annak mennyiségéről.
Ugyanakkor több alkalommal előfordult, hogy a fogyasztók a férfit telefonon nem érték el, vagy nem tartózkodott otthon, ilyenkor élettársa önállóan, vagy a férfi útmutatásai alapján értékesítette a kábítószert a vásárlóknak.
A kábítószer-kereskedelemből befolyt összeget a vádlottak közösen felélték,
megélhetésüket ebből biztosították.
A vádlottak 2023. és 2025. év között jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedtek,
melyből több mint 10 millió forint bevételre tettek szert.
Az ügyészség a férfit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-
kereskedelem bűntettével vádolja, mely bűncselekmény büntetési tétele 5 - 20 évig, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés.
Az élettársa a kábítószer-kereskedelem bűntettének alapesetét valósította meg, melyet a törvényhozó 2 - 8 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
