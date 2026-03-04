Februárban 138 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében

Februárban 138 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

Az intézmény kedden a Facebook-oldalán azt írta: februárban 53 természetes eredetű földrengést és 85 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban.

Hozzátették: a hónap legerősebb, egyben legtöbb lakossági észleléssel kísért földrengése február 21-én pattant ki Szlovákiában, a magyar határ közelében.

A 4,35-ös magnitúdójú fő rengést mintegy 15 kisebb utórengés követte, ezek közül azonban csak kettő volt a lakosság számára is érezhető - tették hozzá.

