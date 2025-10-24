Zivatarok, jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára

Zivatarok alakulhatnak ki pénteken Baranyában is - derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.

A veszélyjelzés szerint Baranya vármegyében is zivatarok kialakulására kell számítani pénteken, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.