Zivatarok, jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára

2025. október 24. péntek 09:24

Zivatarok, jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára

Zivatarok alakulhatnak ki pénteken Baranyában is - derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.

 

 

 

A veszélyjelzés szerint Baranya vármegyében is zivatarok kialakulására kell számítani pénteken, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

 


 


 

 

 

MTI