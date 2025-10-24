Orbán Viktor szerint szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt

Szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt - mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, amelyet a közmédia brüsszeli stúdiójából közvetítettek.

Orbán Viktor - aki EU-s csúcsra érkezett csütörtökön Brüsszelbe - azt mondta: erős nap volt a csütörtöki, úgy érezte, hogy nem 24, hanem 48 órából állt. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy szép és felemelő volt a nemzeti ünnep.

Hozzátette: most mindenki a politika felől közelít az október 23-i nagygyűlésekhez, de valójában ez egy nemzeti ünnep, amelyen az 56-os hősökre emlékeztek és arra, hogy a legnehezebb időkben is képesek voltak kiállni a jó ügyek és"saját magunk mellett".

Külön köszönetet mondott az ünnepi műsorban résztvevő művészeknek, hangsúlyozva, hogy régen látott ilyen felszabadult, de a szíveket megérintő ünnepséget.

Ugyanakkor mire odaért Brüsszelbe, ott "már égett a ház". "Itt Brüsszelben szembejön a valóság" - mondta, hozzátéve, hogy olyan napirendi pontok voltak az uniós találkozón, mint az orosz-ukrán háború, a versenyképesség, a lakhatási kérdések Európában, és néhány külpolitikai kérdés is.



És elfogyott a pénz - állapította meg.