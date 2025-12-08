Idén is díszkivilágítással köszöntik az adventet a pécsi székesegyház tornyai
2025. december 08. hétfő 09:35
A négytornyú székesegyház, melyet teljes karácsonyi pompájában a pécsi adventi koszorúként is szoktak emlegetni, az adventi vasárnapok színeihez igazodva mutatja már messziről az idő múlását és a karácsony közeledtét.
2023-ban egy villámcsapás következtében meghibásodott az épület világítástechnikai vezérlése, mely - egyéb kiemelt funkciókon túl - a tornyok megvilágításáért is felel. A hiba elhárítását követően 2024-től kezdődően a műemlék épület újra hirdeti az adventi várakozás beköszöntét.
A pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház adventi díszvilágítása követi a hagyományos adventi koszorú gyertyáinak színeit.
Az előkészület időszakának első két vasárnapján a bűnbánati jellegre utaló viola (lila) színű megvilágítás a visszafogottságra, megtérésre és a bűnbánatra indít.
Amikor advent harmadik vasárnapján már az ünnep közeledtére tekintünk, elővételezzük a karácsony örömét, egy kissé enyhítünk a bűnbánati szigorúságon. Erre utal a harmadik torony rózsaszín megvilágítása, amely a lila szín világosabb árnyalataként jelenik meg és tudatosítja bennünk az adventi készületi idő valódi okát.
Advent negyedik vasárnapján pedig, mint egy valóságos adventi koszorú, immár teljes pompájában világít a székesegyház mind a négy tornya, melyek közül a negyedik szintén lila ködbe burkolózva jelzi a karácsony közeli beköszöntét, az Úr Jézus születésének ünnepét.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
