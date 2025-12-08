Huszonkét határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2025. december 08. hétfő 09:02
Huszonkét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken tíz, szombaton egy, vasárnap tíz jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 28 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - november 24-től 30-ig - a feltartóztatottak száma 76 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
