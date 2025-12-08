Kedden zárva tartanak a nemzeti park bemutatóhelyei
2025. december 08. hétfő 10:08
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága közlése szerint december 9-én, kedden technikai okok miatt zárva tartanak bemutatóhelyeik.
A szünnapot követően a téli nyitvatartási rend szerint kereshetők fel a bemutatóhelyek.
.
Forrás: DDNP
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Az erkélyen keresztül siettek egy...
- Kedden zárva tartanak a nemzeti park...
- Magyarországon az első, a világon a...
- Huszonkét határsértőt tartóztattak...
- Idén is díszkivilágítással köszöntik...
- Újabb élelmiszerek lettek olcsóbbak...
- A pécsi pályaudvaron decemberben...
- Novemberben is olcsóbban...
- Majomház a jogi kar udvarán: húsz éve...
- A pécsi gyermekorvos, dr. Horváth...