2025. december 08. hétfő 10:08

Kedden zárva tartanak a nemzeti park bemutatóhelyei

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága közlése szerint december 9-én, kedden technikai okok miatt zárva tartanak bemutatóhelyeik.

 

 


A szünnapot követően a téli nyitvatartási rend szerint kereshetők fel a bemutatóhelyek.

 

 


.

Forrás: DDNP