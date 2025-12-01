Újabb élelmiszerek lettek olcsóbbak mától
2025. december 01. hétfő 13:21
A kormány mindent megtesz, hogy megvédje a családokat és a nyugdíjasokat az indokolatlan áremelésektől, ezért első lépésként 2026. február 28-ig meghosszabbította, második lépésként hétfőtől további 13 termékre kiterjesztette az árréscsökkentést - erősítette meg hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Az intézkedés eredményeként a magyar emberek olyan termékekhez juthatnak hozzá olcsóbban, mint a leggyakrabban vásárolt zöldségek és gyümölcsök, egyes marhahúsok, illetve a gyermekes családok körében népszerű sajtkrémek és kenhető sajtok, sertés májasok és sertésmájkrémek, illetve bébiételek. Az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan mintegy 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig több mint 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.
A kormány a magyar emberek pártján áll, ezért a családokat, nyugdíjasokat és fiatalokat támogató programok, lakhatást segítő intézkedések és adócsökkentések mellett határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben.
A közlemény felsorolta a 13 terméket, amelyre most hétfőtől terjed ki az árréscsökkentés: marha-fehérpecsenye, marhafelsál, sertés májas és sertésmájkrém, sajtkrém, kenhető sajt, alma, körte, szilva, szőlő, fejes káposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika, és bébiétel.
A zöldségek és gyümölcsök árának csökkenése hozzájárul ahhoz, hogy a magyar fogyasztók asztalára több egészséges élelmiszer kerüljön. Az intézkedés révén olyan gyakran fogyasztott zöldségek és gyümölcsök válnak megfizethetőbbé, mint a fejes káposzta, a paradicsom, a vöröshagyma, zöldpaprika, az alma, a körte, a szilva és a szőlő.
Hozzátették: a kormány kiemelt figyelmet fordít a magyar családok megélhetésének könnyítésére, ezért több, a kisgyermekes családok számára fontos és kedvelt termékkategória is bekerült az árréscsökkentés hatálya alá. A legfontosabb ezek közül a bébiétel, de emellett a sajtkrémek és a kenhető sajtok, valamint a sertés májasok és a sertésmájkrémek bevonása is valódi segítséget jelent a kisgyermekeket nevelő családoknak.
Az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek
- összegezte az NGM közleménye.
