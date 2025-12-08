Az erkélyen keresztül siettek egy mohácsi nő segítségére a tűzoltók
2025. december 08. hétfő 11:19
Szombat este kérték a mohácsi hivatásos tűzoltók segítségét, miután egy idős nő elesett és nem tudott felkelni mohácsi otthonában.
Mivel a bejárati ajtó zárva volt, a tűzoltók erkélyen keresztül, alpintechnikai módszerrel jutottak be az Ete János utcai ingatlanba, majd beengedték a mentősöket.
A sérültet kórházba szállították.
Forrás: Katasztrófavédelem
