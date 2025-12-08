Életeket mentett a szén-monoxid-érzékelő egy pécsi házban
2025. december 08. hétfő 14:39
Jelzett a szén-monoxid érzékelő egy pécsi családi házban vasárnap este. A lakók sértetlenül elhagyták az ingatlant és értesítették a katasztrófavédelmet.
A pécsi hivatásos tűzoltók méréseket végzetek a házban, a nappaliban kis mennyiségben ugyan, de ki tudták mutatni a mérgező gáz jelenlétét.
A lakók figyelmét felhívták arra, hogy kéményseprő felülvizsgálatáig ne használják a kandallót. Mivel a fűtés alternatív módon megoldott, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.
Forrás: Katasztrófavédelem
