Életeket mentett a szén-monoxid-érzékelő egy pécsi házban

Jelzett a szén-monoxid érzékelő egy pécsi családi házban vasárnap este. A lakók sértetlenül elhagyták az ingatlant és értesítették a katasztrófavédelmet.

A pécsi hivatásos tűzoltók méréseket végzetek a házban, a nappaliban kis mennyiségben ugyan, de ki tudták mutatni a mérgező gáz jelenlétét.

A lakók figyelmét felhívták arra, hogy kéményseprő felülvizsgálatáig ne használják a kandallót. Mivel a fűtés alternatív módon megoldott, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

