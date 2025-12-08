Windischmann Dávid hátát nézte a mezőny Európa egyik legnagyobb lépcsőfutó versenyén

Múlt hétvégén Zágrábban rendezték meg a Zagreb Firefighter Stair Challenge-et, Európa egyik legnagyobb és legnépszerűbb lépcsőfutó versenyét, amelyen idén rendkívül eredményesen szerepeltek a magyar indulók.

Összesen hét honfitársunk állhatott fel a dobogóra. A megmérettetésen Baranya vármegye is kiválóan képviseltette magát, hiszen több tűzoltónk is kimagasló teljesítményt nyújtott.

A baranyai állományból Léber Zoltán tűzoltó főhadnagy, Pasin Mihály tűzoltó őrmester, Soós Krisztián tűzoltó őrmester és Windischmann Dávid tűzoltó főhadnagy álltak rajthoz, emellett a gyermekmezőnyben szép eredményt ért el Léber Alíz, Léber Zoltán lánya is.

Az eredményről a FireX - Firesport Athletes számolt be közösségi oldalán.

OPEN kategóriában Pasin Mihály 6:10,15-ös idejével a 143 fős mezőny összetett 6. helyét szerezte meg, amelyet a férfiak és az M40 korosztály rangsorában is megismételt.

Ugyanitt Léber Zoltán 6:21,05 alatt küzdötte le a 666 lépcsőfokot, amellyel megnyerte az M50 korosztályt, míg összetettben a 11. helyen zárt.

Soós Krisztián szintén derekasan helytállt: 8:58,09-es eredményével az M40 kategória 53., összetettben pedig a 68. helyet szerezte meg.

A STRONG kategóriában hazánk egyik legeredményesebb lépcsőfutója, a baranyai Windischmann Dávid bizonyult a legjobbnak: teljes menetfelszerelésben, acélpalackkal a hátán 5:30,64-es idővel toronymagasan nyerte a versenyt.

A fiatalok között is született baranyai siker: Léber Alíz az EASY (Kids) kategóriában 0:49,66-os idejével megnyerte korosztályát, és az összes lány indulót maga mögé utasította, a 89 célba érő gyermek között az előkelő 14. helyen végzett.

A magyar csapat egészének teljesítménye is figyelemre méltó volt, hiszen több kategóriában is első, második és harmadik helyezések születtek, bizonyítva, hogy a magyar tűzoltók kitartása, ereje és elhivatottsága nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság büszkén gratulál minden résztvevőnek, különösen a baranyai tűzoltóknak és a fiatal tehetségnek, Léber Alíznak.

