Kidőlt fa miatt késnek a vonatok Pécs és Villány között

Péntek reggel fakidőlés miatt a Pécs-Villány vonalon hosszabb eljutási időre kell számítani, közölte a MÁV.

A fát fél nyolc körül eltávolítottál a sínekről, ezt követően fokozatosan áll helyre a menetrend a villányi vonalakon, 25-45 perces késésekre kell számítani kb. 9 óráig.

A Pécsről 5:08-kor Pélmonostorra elindult személyvonat (8110) 95-100 perces késéssel közlekedik.