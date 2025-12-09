A pécsi közélet meghatározó szereplői nyílt levélben kérik Cziráki Attilát, induljon a választáson
2025. december 09. kedd 10:29
Nyílt levélben fordultak a pécsi közélet meghatározó szereplői dr. Cziráki Attilához, arra kérve a Pécsi Szívgyógyászati Klinika igazgatóját, hogy vállalja el a jelöltséget a 2026-os országgyűlési választáson, a város egyik egyéni választókerületében. Íme, a levél?:
"Tisztelt Professzor Úr! Kedves Attila!
Mi, Pécs közéletének különböző területeiről érkező, egymástól független, de a város jövője iránt elkötelezett szereplői, ezúton fordulunk Önhöz közös kéréssel.
Mindannyian nap mint nap tapasztaljuk, mennyire nagy szüksége van Pécsnek olyan vezetőkre és képviselőkre, akik a pártos megosztottság helyett a szakmai alapú együttműködést, a városi közösség érdekeit és a hosszú távú, felelős gondolkodást helyezik előtérbe.
Az elmúlt években Pécsért végzett kiemelkedő szakmai munkája, valamint a nemrég életre hívott SZÍVÜGYEM PÉCS mozgalom gyorsan kibontakozó sikere egyértelművé tették számunkra, hogy Ön képes hidat építeni emberek, ügyek, közösségek és különböző világnézetek között. Pártok felett álló, értékalapú szemlélete, valamint a város iránti személyes elkötelezettsége ritka és nagyra becsült tulajdonság.
Meggyőződésünk, hogy Pécs valódi esélyt kapna a megújulásra, ha olyan képviselője lenne a Parlamentben, aki nem a politikai érdekek, hanem a város valódi szükségletei mentén képviseli a pécsieket. Olyan jelöltre van szükség, aki képes meghaladni a pártpolitikai szembenállást, és mi hisszük, hogy Ön ilyen személy. Ezért tisztelettel kérjük: vállalja el az indulást a 2026-os országgyűlési választáson Pécs választókerületében.
Bízunk abban, hogy elhivatottsága, nyugodt és szakmai alapokon álló gondolkodása, valamint Pécs iránt érzett felelőssége képes lesz új fejezetet nyitni városunk közéletében.
Tisztelettel fordulunk Önhöz!
PÉCS, 2025.12.08.
A nyílt levél aláírói:
Prof. Dr. Papp Lajos, Széchenyi-díjas szívsebész, az MTA doktora, a Pécsi Szívgyógyászati Klinika igazgatója, Baranya vármegye díszpolgára
Dévényi Sándor DLA, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész, Pécs díszpolgára
Prof. Dr. Lénárd László, Széchenyi-díjas orvos, az MTA doktora,neurobiológus, a PTE korábbi rektora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Pécs díszpolgára
Uhrik Teodóra, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar táncművész, balettpedagógus, a Pécsi Nemzeti Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Pécs díszpolgára
Prof. Dr. Andrásfalvy Bertalan, Széchenyi-díjas magyar néprajzkutató, korábbi művelődési és közoktatási miniszter, Pécs és Baranya díszpolgára
Prof. Dr. Bódis József, rector emeritus, az MTA doktora, orvos, szülész-nőgyógyász, korábbi oktatási államtitkár
Prof. Dr. Kollár Lajos, a Professzorok Batthyány Köre elnöke
Dr. Princz János, főorvos, Baranya Vármegyei Kollegiális szakmai vezető háziorvos
Prof. Dr. Kellermayer Miklós, sejtkutató, emeritus professzor, az MTA doktora, a Szent István Tudományos Akadémia tagja, a Szent-Györgyi Albert Díj kitüntetés tulajdonosa
Fejes Rózsa, álltavédő, a pécsi MancsRanch alapítója
Czukor Antal szabadságharcos, az '56-os Szövetség baranyai elnöke
Dr. Sikfői Tamás, jogász, közgazdász, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Prof. Dr. Aknai Tamás, művészettörténész, egyetemi tanár
Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató pedagógus, főiskolai tanár
Prof. Dr. Herke Csongor, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora
Dr. Katzirz Béla, válogatott labdarúgó, ügyvéd
Gera Zoltán, válogatott labdarúgó, a PMFC és a Ferencváros ikonja
Prof. Dr. Ács Pongrác, intézetigazgató, dékán, a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club ügyvezető elnöke
Czerpán István, sportvezető, a PVSK elnöke
Dr. habil. Rátgéber László, mesteredző, egyetemi docens, az MTA PAB Sporttudományi Önálló Elnöki Bizottság elnöke
Sztojkovics Éva kétszeres Eb-bronzérmes, négyszeres magyar bajnok kosárlabdázó
Marsalkó Péter, fotográfus
Szentgyörgyváry Péter, Megyei Prima Díjas közművelődési szakember;
