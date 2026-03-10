Kivizsgálhatja a NAV az ukrán pénzszállítmány ügyét

Törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyét, erről döntött a parlament kedden.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának törvényjavaslatát - amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kezdeményezett hétfőn, és amelyet kivételes eljárásban tárgyalt a parlament - a képviselők 124 igen, 28 nem szavazattal és 9 tartózkodás mellett fogadták el.

A jogszabály szerint a NAV 60 napig tartó külön vizsgálatot folytat a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetési célját illetően, és ez idő alatt a lefoglalt 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, tovább 9, darabonként 1 kilogramm súlyú aranytömb a NAV őrzésében marad.



A hatóság titkos információgyűjtést is folytathat vizsgálata során.

A jogszabály szerint a vizsgálatnak tisztáznia kell az átszállított készpénz és arany egy részének magyarországi felhasználását, továbbá azt is, hogy ha felmerül a magyarországi felhasználás, mely személyekhez és szervezetekhez kerülhetett a vagyon, illetve részesülhettek-e abból magyarországi bűnszervezetek, "esetleg Magyarországon jelen lévő terrorszervezetek" vagy politikai szervezetek.