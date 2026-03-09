Pécsre indult egy szigetvári nő, három napja nyoma veszett
2026. március 09. hétfő 16:26
A szigetvári rendőrök a lakosság segítségét kérik a 29 éves nő eltűnése kapcsán.
A Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Lukács Ramóna Eszter ügyében.
A 29 éves nő március 6-án szigetvári otthonából Pécsre utazott, azóta életjelet nem adott magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
Utolsó ismert ruházata: fekete bőrdzseki, farmernadrág, fekete sportcipő.
A Szigetvári Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható nőt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Forrás: police.hu
