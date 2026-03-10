Az ágyból rángattak ki egy körözött baranyai férfit a kommandósok
2026. március 10. kedd 16:21
Tavaly november óta bujkált a hatóságok elől az a 24 éves férfi, akit garázdaság bűncselekmény elkövetése miatt körözött a Szigetvári Járásbíróság.
Tekintettel arra, hogy a beszerzett információk alapján a férfi hajlamos a szökésre, a szigetvári nyomozók a Mecsek kommandó segítségével fogták el március 5-én Királyegyházán.
Kiderült, további hat körözés is érvényben volt a férfival szemben, mivel korábban elkövetett szabálysértések miatt elzárás végrehajtása miatt is keresték.
A rendőrök előállították a Szigetvári Rendőrkapitányságra, majd büntetésének letöltése érdekében átadták őt a büntetés-végrehajtási intézetnek.
Forrás: police.hu
