Az ágyból rángattak ki egy körözött baranyai férfit a kommandósok

Tavaly november óta bujkált a hatóságok elől az a 24 éves férfi, akit garázdaság bűncselekmény elkövetése miatt körözött a Szigetvári Járásbíróság.

Tekintettel arra, hogy a beszerzett információk alapján a férfi hajlamos a szökésre, a szigetvári nyomozók a Mecsek kommandó segítségével fogták el március 5-én Királyegyházán.

Kiderült, további hat körözés is érvényben volt a férfival szemben, mivel korábban elkövetett szabálysértések miatt elzárás végrehajtása miatt is keresték.

A rendőrök előállították a Szigetvári Rendőrkapitányságra, majd büntetésének letöltése érdekében átadták őt a büntetés-végrehajtási intézetnek.

