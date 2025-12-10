Első jelentkezőit várja a PTE Művészeti Karának most induló fotográfus művész képzése
Már lehet jelentkezni a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának Design és Médiaművészeti Intézetében 2026. szeptemberében induló új, fotográfus művész alapképzésre. Az ország legrégebbi egyetemének új szakja olyan hallgatókat vár, akik a képek világába való belépésig egy gyakorlati és elméleti tudást szinergikusan ötvöző képzési rendszerben szeretnének eljutni.
A PTE MK Design és Médiaművészeti Intézetében 2026 szeptemberében induló, Dr. Gőbölyös Luca fotóművész, egyetemi docens és intézetigazgató szakmai koncepcióján alapuló, 6 féléves, nappali képzés célja, hogy - miközben magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek - segítse a hallgatókat abban is, hogy sokszintű és reflektált viszonyt alakíthassanak ki a képek és vizuális fogalmak világával.
A mester- és műteremközpontú oktatás három fő pillérre épül. A technikai tudás (az analóg és digitális technikák, a fényhasználat és mozgókép-technika elsajátítása) és az elméleti tudás fejlesztése (amely magában foglalja a művészeti, művészettörténeti, művelődéstörténeti, kutatói és tervezői ismereteket) mellett a vizualitás, mint nyelv megértése és elsajátítása is kiemelt szerepet kap.
Alkotó művészként a kortárs vizuális kultúrában
A képzés kialakításában részt vevő szakemberek szándéka szerint mindez a képi kommunikáció komplex összefüggésrendszerébe integrált, autonóm, alkotói fotóhasználat elsajátítását teszi lehetővé a hallgatók számára.
A fotográfia a huszadik és huszonegyedik században új formanyelvekkel gazdagodott; a technikai és médiumbeli változások önálló kifejezési lehetőségek sorát hozták létre. A következő tanévben induló képzés a vizuális formanyelvnek ezt a megújulását követve készíti fel a hallgatókat arra, hogy a fotográfiát mint vizuális nyelvet, kreatív eszközként használják, integrálva a legújabb, akár AI adta lehetőségeket is.
A szak innovatív jellege a különböző művészeti területek közötti együttműködési lehetőségekben is megmutatkozik: a fotográfus művész hallgatók a Művészeti Karon folyó, többi művészeti terület - a tervezőgrafika, az elektronikus zenei BA-képzés, valamint a Képzőművészeti Intézet Intermédia szakos hallgatóinak, és az akkreditálás alatt lévő Animációs és Filmes képzések - alkotó folyamataihoz is kapcsolódhatnak.
