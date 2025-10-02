Figyelem, változik a pécsi buszok menetrendje - Kevesebb járattal utazhatunk, drágábban

Október negyedikétől, azaz szombattól - a Tüke Busz megfogalmazása szerint - költségmegtakarítási okokból változik a pécsi közösségi közlekedés menetrendje, ami a gyakorlatban például azt jelenti, hogy a délutáni időszakban húsz perces járatsűrűség helyett félóránként közlekednek a buszok. Azok a buszok, amelyekre szerdától huszonöt százalékkal drágábban vehetünk jegyet.

A társaság közlése szerint "költségmegtakarítási okokból változik a pécsi közösségi közlekedés menetrendje: az autóbusz-közlekedésben a munkanapokat érintő változások október 6-ától (hétfőtől) érvényesek, a szabadnapi és munkaszüneti napokra meghirdetett módosítások október 4-én (szombaton) lépnek életbe.



A menetrendváltozással megvalósul az a szándék és cél, hogy a társaság költségeket takarítson meg az autóbuszok üzemeltetése, az üzemanyag felhasználás és a humánerőforrás területén a tulajdonos önkormányzat felé.

Az október 4-i menetrendi módosítás nem érinti a társaság iskolai és gyorsjáratait, és a Pécsett utazók továbbra is kiszámítható,pontos menetrendi szolgáltatásra számíthatnak a városi úti céljaik eléréséhez.

A munkanapi menetrendi változások a 12-es, 26-os, 27-es, 27Y-os, 28-as, 28Y-os, 28A-s, 38-as és 38Y-os, 40-es, 140-es és 60-as járatokat érintik.



A szabadnapokat érintő menetrendi módosítások a 61-es, 25-ös, 26-os, 27-es, 29-es, 39-es, 40-es autóbuszok közlekedésében hoznak változást.



A szabadnapokat és munkaszüneti napokat együttesen érintő menetrendi átalakítások a 3-as, 103-as, 6-os, 7-es, 8-as, 23Y-os, 24-es, 73-as (73Y) járatok közlekedését módosítják.

A 2025. október 4-étől érvényes részletes menetrendi tájékoztatók és a menetrendfüzet a társaság honlapjánhttps://mobilitas.biokom.hu/docs/20251004_menetrend.pdf, illetve az egyes megállóhelyi tájékoztató táblákon, valamint a TükeBuszON+ applikációban érhetők el. A Tüke Busz Zrt. arra kéri utasait, hogy az október 4-étől érvényes menetrenddel kapcsolatban előzetesen feltétlenül tájékozódjanak a járatok új indulási időpontjáról."

