Mohácsra érkezik Orbán Viktor, már lehet regisztrálni

A Digitális Polgári Körök (DPK) első országjárása Mohácsot is érinti, Orbán Viktor miniszterelnök december 13-án érkezik a Duna-parti városba. A DPK-tagok számára látogatható eseményen a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött a helyszín véges befogadóképessége miatt.



Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere azt írta Facebook-oldalán, hogy "a mohácsi eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz, valamint több érdekes és meglepetést tartogató fellépő és előadó érkezik.

Ez az esemény történelmi jelentőségű városunk számára, hiszen ilyen nagyszabású, országos figyelmet kapó politikai rendezvény még nem volt Mohácson.

A helyszín befogadóképessége véges, ezért az esemény előzetes regisztrációhoz kötött."