Mohácsra érkezik Orbán Viktor, már lehet regisztrálni
2025. november 16. vasárnap 10:39
A Digitális Polgári Körök (DPK) első országjárása Mohácsot is érinti, Orbán Viktor miniszterelnök december 13-án érkezik a Duna-parti városba. A DPK-tagok számára látogatható eseményen a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött a helyszín véges befogadóképessége miatt.
Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere azt írta Facebook-oldalán, hogy "a mohácsi eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz, valamint több érdekes és meglepetést tartogató fellépő és előadó érkezik.
Ez az esemény történelmi jelentőségű városunk számára, hiszen ilyen nagyszabású, országos figyelmet kapó politikai rendezvény még nem volt Mohácson.
A helyszín befogadóképessége véges, ezért az esemény előzetes regisztrációhoz kötött."
Ezt ide kattintva lehet megtenni.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Halálos lakástűz Baranyában: idős...
- TCR World Tour: Michelisz Norbert a...
- Mohácsra érkezik Orbán Viktor, már...
- Decemberben változik a menetrend,...
- Egyhetes rendőrségi razzia kezdődik...
- Évek óta rendeznek off-road...
- Volt egyszer egy Aranykacsa: hét...
- Pénteken nyit a pécsi jégpálya,...
- A pécsi látványosságok egy része...
- Tajt részeg forgalmista miatt állt le...