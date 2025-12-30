Különleges meteorraj érkezik január első napjaiban
2025. december 30. kedd 09:18
Január első napjaiban érkezik a Quadrantidák meteorraj - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.
Közleményük szerint a Quadrantida meteorraj január 3-án éjszaka fog tetőzni. Bár a meteorraj látványos csillaghullást szokott produkálni, ezúttal a telihold fénye elnyomhatja a halványabbakat, így óránként várhatóan 10-20 hullócsillagot lehet majd megfigyelni az északi égbolton.
Ugyanakkor a raj bővelkedik fényes tűzgömbökben, amelyek a holdfény mellett is gyönyörű látványt nyújtanak. A legtöbb hullócsillag éjfél körül vagy hajnalban lesz látható.
A csillagászati jelenségről és annak megfigyeléséről részletes cikk olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló blogbejegyzésében (https://svabhegyicsillagvizsgalo.hu/hirek/blog/erkezik-egunkre-az-uj-ev-elso-meteorraja-a-quadrantidak).
MTI
