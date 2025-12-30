Lázár János: 300 magyar település szabadul meg a kamionoktól
2025. december 30. kedd 10:11
Háromszáz magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól napokon belül - írta Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden közzétett Facebook-bejegyzésében.
A hazánkon áthaladó, 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. Új szabályokat hozunk, és átalakítjuk a vidéki, helyi forgalomszervezést: 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetünk be súlykorlátozást országszerte - hangsúlyozta a miniszter.
Lázár János hozzátette: a kiskapukat lezárjuk, a falvaink a jövőben nem olcsóbb útvonalak, hanem élhetőbb települések és otthonok lesznek, ahol családok élhetik nyugodtan az életüket.
"A magyar fuvarosokkal pedig szót értünk és megegyezünk. Élni és élni hagyni: élhető feltételek a fuvarosoknak, de élhető települések az ott élőknek" - olvasható a bejegyzésben, amelyben a miniszter felsorolja az érintett településeket.
MTI
