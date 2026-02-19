Gulyás Gergely: a Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával
2026. február 19. csütörtök 12:05
Nyilvános információkból is kikövetkeztethető, hogy a Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Gulyás Gergely arra az újságírói felvetésre, hogy egy titkosszolgálati jelentés szerint a Tisza Párt vezetői jelezték, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról, hangsúlyozta: az ellenzéki párt vezetői nyilvánosan és zárt ajtók mögött is megígérték az orosz kőolajról és földgázról való leválást, "ez a helyzet".
Rámutatott: a kijelentés nyilvánosan és különböző időpontokkal is elhangzott a Tisza részéről. "Kétségkívül ez legalább a programjuknak azon része közé tartozik, amit nyilvánosan is megismerhettünk" - fogalmazott.
Hozzátette: ha Magyarország leválna az orosz energiaforrásokról, annak nagyon jelentős hatásai lennének, a rezsicsökkentést fenntarthatatlanná tenné, és jelentős, 30-50-100 százalékos áremeléssel járna.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Gulyás Gergely: a Tisza Párt vezetése...
- Havazás miatt adtak ki...
- Kötelező oltások beadását igazolta...
- Háztűzhöz riasztották reggel a pécsi...
- Ötven éve nyitották meg a Konzumot -...
- Lecsukták a Komlói úti csetepaté...
- Ma jár le a középsikolai jelentkezés...
- Már két hete hiába keresnek egy 14...
- Elő az esernyőkkel! Kiadós csapadék...
- Orbitális csalássorozat végére tettek...