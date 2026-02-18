Elő az esernyőkkel! Kiadós csapadék érkezik

Éjszaka délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a hajnali óráktól az ország északi felén-harmadán csapadék is várható. Ez eleinte hó, majd havas eső, eső lesz, de az Északi-középhegységben akár végig havazhat.

Csütörtök délután délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből az Alpokalja térségében hó, másutt eső eshet.

Ma az északnyugati szél a Sopron-Szeged vonal szélesebb sávjában olykor megerősödik, késő délutántól azonban délkeletire, keletire fordul és átmenetileg gyengül a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és +1 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0, +15 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugat felé haladva a melegebb.