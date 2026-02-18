Elő az esernyőkkel! Kiadós csapadék érkezik
2026. február 18. szerda 19:30
Éjszaka délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a hajnali óráktól az ország északi felén-harmadán csapadék is várható. Ez eleinte hó, majd havas eső, eső lesz, de az Északi-középhegységben akár végig havazhat.
Csütörtök délután délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből az Alpokalja térségében hó, másutt eső eshet.
Ma az északnyugati szél a Sopron-Szeged vonal szélesebb sávjában olykor megerősödik, késő délutántól azonban délkeletire, keletire fordul és átmenetileg gyengül a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és +1 fok között valószínű.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0, +15 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugat felé haladva a melegebb.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Elő az esernyőkkel! Kiadós csapadék...
- Leállították Magyarországról a dízel...
- Jól kifőzték: a felesége és az anyósa...
- Indul a kátyúzási nagyüzem a baranyai...
- Már két hete hiába keresnek egy 14...
- Orbán Viktor szerint Ukrajna zsarolja...
- Ülésezett a kormány, csütörtökön...
- Változik a buszmenetrend Baranyában,...
- Századvég: csak Orbán képes...
- A Komlói úti támadás összes...