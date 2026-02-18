Jól kifőzték: a felesége és az anyósa próbált megmérgezni egy pécsi férfit
2026. február 18. szerda 15:32
A baranyai rendőrök befejezték a vizsgálatot annak a két nőnek az ügyében, akik előre kitervelten akartak megölni egy 42 éves férfit Pécsett.
Emberölés bűntett kísérlete miatt indított nyomozást a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2025 júliusában egy 53 éves pécsi nő, valamint 76 éves anyja ellen, akik a gyanú szerint a nő férjét megpróbálták megmérgezni.
A feljelentést a 42 éves férj tette, akiben gyanú ébredt arra, felesége és anyósa meg akarják ölni, mégpedig úgy, hogy halálosan mérgező ricinusmagot vásároltak, majd a magot leáztatták, és annak a levét a férfi kávéjába keverték.
Az elkészített kávét azonban a férfi nem fogyasztotta el, így az egészségkárosodásához, vagy halálhoz nem vezetett.
A nyomozók olyan bizonyítékokat szereztek be, amelyek a gyanút megalapozottá tették, így mindkét nőt gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vételüket követően kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.
A rendőrség a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal átadta az ügyészségnek.
Képünk illusztráció.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Jól kifőzték: a felesége és az anyósa...
- Leállították Magyarországról a dízel...
- Már két hete hiába keresnek egy 14...
- Pécsi hotelekben randizgatott egy...
- Orbán Viktor szerint Ukrajna zsarolja...
- Századvég: csak Orbán képes...
- Ülésezett a kormány, csütörtökön...
- Az apósával végző férfit ítéltek el...
- Indul a kátyúzási nagyüzem a baranyai...
- Megkezdődik a sorkatonák kiképzése...