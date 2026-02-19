Havazás miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára, nagyot fordul az időjárás

Havazás miatt figyelmeztetést adtak ki péntekre Baranyára is, 12 óra alatt öt centimétert meghaladó friss hó hullhat.

A HungaroMet azt írta, aa estétől, késő estétől északnyugat felől, majd péntek hajnaltól észak felől az eső fokozatosan szilárd halmazállapotba vált és péntek éjfélig a Nyugat-Dunántúlon, reggelig nyugaton és északon már havazásra számíthatunk.

Elsősorban nyugaton számíthatunk intenzív havazásra, amelyből reggelig 10-25 cm friss hó valószínű, ebből a csapadék kezdeti időszakában ~5-8 cm tapadó hó hullhat. Északon lepel-2 cm hó valószínű.

Péntek reggeltől éjfélig országszerte számíthatunk csapadékra délutántól, estétől fokozatosan délkeletre helyeződve. A csapadék halmazállapota délután, este a délkeleti országrészben is egyre inkább havazásba válthat. A délkeleti részek kivételével szeszélyes területi eloszlásban 2-15 cm hó hullhat, amiből többfelé lehet tapadó hó (~2-7 cm).

Szél

Az előttünk álló éjszaka egyre többfelé megerősödik az északi, északkeleti szél, amelyet a péntek hajnali óráktól estig nyugaton és északkeleten viharos (60-75 km/h) széllökések kísérhetnek.

Hófúvás

A viharos széllökések nyugaton tartósan magas hófúvást (erős narancs, akár piros), az ország többi részén az erős széllökések (35-55 km/h) nagy területen a délkeleti részek kivételével általában inkább alacsony hófúvást (citrom, kisebb területen esetleg narancs) okozhatnak .