Orbitális csalássorozat végére tettek pontot a baranyai zsaruk

Az online piactéren szedte áldozatait egy budapesti bűnbanda. A baranyai nyomozók befejezték a vizsgálatot a csalók ügyében, akik 137 embert vertek át az interneten.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya 137 rendbeli, bűnszervezetben elkövetett csalás miatt nyomozott egy nő és három férfi ellen.

A nő a fiával és a testvérével, illetve egy ismerősükkel 2023 áprilisától szeptemberéig főként Budapesten tartózkodva vertek át embereket úgy, hogy az egyik internetes oldalon különböző álprofilokat hoztak létre, amelyekkel olyan használati tárgyakat, bútorokat, kerti gépeket, mobilházakat és egyéb dolgokat hirdettek, amelyeket valójában nem is birtokoltak. A hirdetésekre jelentkezőktől előleget, vagy a teljes vételár elutalását kérték, majd miután megkapták a pénzt, elérhetetlenné váltak.

A csalók nemcsak a személyazonosságukat leplezték, trükköztek a telefonokkal és a SIM-kártyákkal is, ugyanis azokat nem a saját nevükre regisztrálták be, és gyakran cserélgették is, így próbálták megtéveszteni a sértetteket és a rendőröket. A bűnszervezet tagjai a lebukás elkerülése érdekében még arra is figyeltek, hogy konspiráltan kommunikáljanak.

A szervezők intézték a hirdetések feladását, a sértettekkel való kapcsolattartást, valamint az összegek bankszámláról való levételét is ők irányították. A pénz begyűjtésére külön embereket szerveztek be, akiknek az volt a feladatuk, hogy a saját számlájukról készpénzben felvegyék, majd azt átadják, cserébe nekik is csurrant-cseppent belőle. Amikor a rendőrség már a nyomukban volt, és zárolták a számlákat, akkor pedig az volt a feladatuk, hogy másik banknál nyissanak számlákat, illetve hogy szervezzenek be további embereket strómannak.

A bűnbanda tagjait még 2023 szeptemberében fogták el a rendőrök Budapesten, kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.

A közel két évig tartó nyomozás során a rendőrök 137 sértettet azonosítottak, a 15 stróman, és az 5 beszervező ellen pénzmosás bűntette, a 4 szervező ellen pedig csalás bűntette miatt folytattak büntetőeljárást.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a több mint 20 fős banda bűnösségét alátámasztó nyomozati cselekményeket elvégezte, és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek.